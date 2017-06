Aufsteiger LASK will sorgenfrei durch die Bundesliga-Saison

Der Aufsteiger hat bescheidene, aber dennoch ambitionierte Ziele - © APA (EXPA/Eisenbauer)

Mit dem LASK ist nach sechs Jahren Unterklasse ein Traditionsverein in die Fußball-Bundesliga zurückgekehrt. Die Linzer wollen sich erst Schritt für Schritt etablieren und gehen mit vorsichtigen Zielen in die am 22./23. Juli beginnende Saison. “Wir wollen sorgenfrei durch die Saison kommen”, erklärte Trainer Oliver Glasner bei einer Pressekonferenz am Montag.