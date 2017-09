Aufschlag, Satz und Sieg!

Lauterach. Sportlich in den Winter! Vom 9. Oktober 2017 bis 24. April 2018 findet das Wintertraining des Tennisclubs Lauterach statt. Die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen müssen Mitglieder des Vereins sein. Die Jahres-Mitgliedergebühr berechtigt sie dazu, jederzeit auf der Anlage des TC Lauterach zu spielen (in der Sommersaison) und an allen Vereinsveranstaltungen teilzunehmen. Außerdem kann in 21 Nachbarvereinen mit einem dortigen Mitglied kostenlos gespielt werden.

Verschiedene Gruppen

Das Training findet in Trainingsgruppen statt, die Zusammenstellung der Gruppen erfolgt nach Alter, Tenniskönnen und nach den schulfreien Zeiten. Weitere Informationen und Anmeldung bei Maik Schweitzer, Tel 0664/2037212, maik.schweitzer@t-online.de, www.tc-lauterach.at/