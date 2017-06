Aufregung um totes Känguru mit Ouzo-Flasche in Australien

Der makabre Fund löste einen Sturm der Entrüstung aus - © APA (AFP)

An einer Straße bei Melbourne ist ein erschossenes Känguru aufgefunden worden, das mit einer Ouzo-Flasche im Arm und mit einer Jacke in Leopardenmuster auf einem Klappsessel dort abgesetzt worden war. Der makabre Fund löste am Mittwoch einen Sturm der Entrüstung aus. Das Känguru sei mit mindestens drei Kugeln erschossen worden, sagte Mike Sverns von der Umweltbehörde des Bundesstaates Victoria.