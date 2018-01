Aufregung um Dönmez-Beitrag für rechtes Magazin

Der ÖVP-Abgeordnete Efgani Dönmez hat mit einem Beitrag in dem vom Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstandes als rechtsextrem eingestuften Magazin "Info-Direkt" für Aufregung gesorgt. Das Mauthausen Komitee, die SPÖ und die Liste Pilz forderten am Montag ÖVP-Obmann und Bundeskanzler Sebastian Kurz auf, sich davon zu distanzieren.

Willi Mernyi, der Vorsitzende des Mauthausen Komitees Österreich (MKÖ), zeigte sich am Montag in einer Aussendung “empört”, weil Dönmez mit der Veröffentlichung in dem Magazin “die Verbreitung von rassistischen Verschwörungstheorien und übelstem Antisemitismus” unterstütze. Für Mernyi ist Dönmez als Abgeordneter rücktrittsreif. “Wenn ein Nationalratsabgeordneter für ein rechtsextremes und antisemitisches Blatt schreibt, hat er entweder keine Ahnung oder handelt bewusst demokratiefeindlich. In beiden Fällen ist er als Mitglied des Parlaments untragbar.” Namens der Mauthausen-Überlebenden forderte Mernyi Kurz auf, “sofort zu handeln und die notwendigen Konsequenzen zu ziehen”.