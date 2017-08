Aufreger: Walmart empört mit Waffen-Werbung zum Schulanfang

Auf den Internet Plattformen Reddit und Twitter tauchte ein Bild auf, das eine Vitrine voller Gewehre zeigt. Dass Schusswaffen in den USA in vielen Geschäften einfach so gekauft werden können, ist nichts aufregendes, doch das Schild welches über dieser Vitrine hing, ließ die Wogen in der Internetgemeinde hochgehen. Auf dem Werbeschild in dem Walmart-Laden stand “Own the school year like a hero” (zu Deutsch: “Rock das Schuljahr wie ein Held”).

“Schrecklich und abscheulich”

Walmart entschuldigte sich schließlich. Der Vorfall sei “schrecklich” und “abscheulich”. Das Schild sei umgehend entfernt worden. Walmart-Sprecher Charles Crowson meinte gegenüber BBC “Was auf diesem Schild zu sehen ist, wäre in unseren Läden nie zulässig” … “Wir bedauern die Situation und untersuchen, wie es dazu kommen konnte”. Ob das ganze absichtlich oder ein Versehen war, ist nicht bekannt.

Immer wieder Amokläufe an US-Schulen

In den letzten Jahren gab es mehrere tödliche Amokläufe an US-Schulen. So starben erst 2015 zehn Schüler an einer Schießerei im Umpqua Community College. 2012 28 Menschen in der Sandy Hook Elementary School und 2007 32 Schüler am Virginia Polytechnic Institute.