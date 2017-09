Aufregender Schulstart an der VS Dornbirn Markt

Dornbirn. Mehr oder weniger ausgeschlafen aber durchwegs sehr aufgeregt trafen sich die diesjährigen Erstklässler am Montagmorgen im Schulhof der Volksschule Dornbirn Markt. Stolz präsentierten sie ihre Schultaschen und –tüten und freuten sich, dass sie am ersten Schultag elterliche Unterstützung hatten.

Willkommensritual

Zuerst wurden fleißig Erinnerungsfotos geschossen, dann ging es hinein in die Schule. Im Turnsaal wurden die Erstklässler von der Direktorin und der gesamten Schulgemeinschaft willkommen geheißen. Zur Begrüßung gab es „Der Löwe in dir“, eine Mutmachgeschichte, als Bilderbuchkino. Dann wurde jedes Kind aufgerufen, durfte durch ein buntes Willkommenstor schreiten und anschließend mit den neuen Klassenkameraden und den jeweiligen Lehrpersonen in die Klasse gehen.

Sanfter Übergang

Trotz aller Aufregung hatten die meisten Kinder schon eine Idee davon, was sie in der Volksschule Markt erwartet. Heuer gab es nicht nur das „Vorstellungsgespräch“ bei Direktorin Herta Rosa Lechner und die Tage der „offenen Klassentür“ sondern das ganze Jahr über fanden Aktionen der Sprengelkindergärten mit der Volksschule statt. „Um den Kindern einen sanften Übergang vom Kindergarten in die Volksschule zu ermöglichen haben wir die Begegnungen heuer intensiviert“, berichtet die Direktorin. Für manche Kinder war es dennoch ein „Kaltstart“, sowie für die siebenjährige Asim, die erst vor kurzem aus Bulgarien nach Dornbirn gezogen ist und außer „Danke“ noch kein Deutsch spricht.

Große Vielfalt

Schon vor Jahren hat sich die VS Dornbirn Markt als „Schule der Vielfalt“ positioniert – die sprachliche und kulturelle Vielfalt wird jedes Jahr größer. „Dies ist für unsere Schule eine wertvolle Bereicherung, stellt die Lehrpersonen aber auch vor große Herausforderungen“, so Herta Rosa Lechner. Hinzu kommt, dass die Reife bei Kindern in der ersten Klasse nachweislich bis zu drei Jahren variiert. Stark nachgefragt war auch heuer der an der VS Markt angebotene Ganztagesunterricht – zwei der drei ersten Klassen werden als Ganztagesklassen mit verschränktem Unterricht geführt.

Gute Unterstützung

Für die kommenden Tage heißt es für die Erstklässler erst mal „ankommen“ in der Volksschule – bevor es dann ans Lernen geht. Unterstützt werden sie dabei nicht nur von ihren Lehrerinnen, sondern auch von „Paten“ der dritten Klassen. Sie informieren, begleiten und beschützen die Neo-Volksschüler während dem ganzen ersten Schuljahr.

Das Schuljahr 2017/18 an der VS Dornbirn Markt in Zahlen:

234 Schüler gesamt

66 Erstklässler

3 erste Klassen

12 Klassen gesamt

davon 7 Ganztagesklassen

27 Lehrpersonen

Umfrage: Wie erlebst du den ersten Schultag?

Emily Dobmeier, 6 Jahre

Ich freue mich ganz toll in die Schule zu kommen, bin aber auch ganz toll aufgeregt. Ich lasse mich überraschen, was wir heute machen – vielleicht lernen wir rechnen?

Melissa Floredo, 5 Jahre

Mir gefällt meine neue Schultasche mit Elfen, Feen und Bären – ich bin aber sehr nervös. Ich freue mich darauf lesen und schreiben und neue Freunde kennen zu lernen.

Elif Sare Kaya, 6 Jahre

Es ist sehr aufregend – meinen Namen kann ich schon schreiben, das andere muss ich noch alles lernen. Ich habe eine hübsche Schultüte mit Stiften und Süßigkeiten bekommen.

Mehmet Ali, 6 Jahre

Ich finde es ein bisschen gut. Ich habe in der Nacht nicht gut schlafen können und habe heute mein Kuscheltier mitgebracht. Ich gehe in die Ganztagesklasse und bin schon neugierig.