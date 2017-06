Aufräumarbeiten in Kärnten nach Gewitter mit Starkregen

Das Gebäude war am Mittwoch evakuiert worden, nachdem ein Zufluss des Weissenbachs über die Ufer getreten war und Wasser und Schlamm das Hotel überfluteten. 74 Kurgäste wurden in Sicherheit gebracht. 30 Mitarbeiter des Roten Kreuzes betreuen die Leute in einer nahen Festhalle, das örtliche Krankenhaus stellte Handtücher, Pantoffeln und Hygieneartikel zur Verfügung. Die Kurgäste wurden schließlich in anderen Unterkünften in der Umgebung untergebracht.

Für Senecura, den Betreiber des Kurhotels, steht das Schadensausmaß noch nicht fest, eine Begutachtung läuft, wie das Unternehmen in einer Stellungnahme mitteilte. “Teile des Erdgeschoßes und des ersten Stocks wurden unter Wasser gesetzt, die Küche und Therapieräume überflutet.” Man hofft, den Betrieb bald wieder aufnehmen zu können.

Auch zwei Wohnhäuser waren von den Überschwemmungen und Vermurungen betroffen. Laut Polizei kam es entlang des Weissenbachs bis hinaus zum Wolfsberger Bahnhof zu Überflutungen. Insgesamt 150 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

(APA)