Der Auftakt in das Halbfinale des Challenger-Play-offs der Segler vor Bermuda hat am Montag mit Aufgaben des britischen Teams Land Rover BAR gegen Neuseeland begonnen. Grund waren technische Probleme. Emirates Team New Zealand liegt im “best of nine”-Vergleich damit 2:0 in Front. Das Duell Artemis Racing aus Schweden gegen Softbank Team Japan hat mit je einem Sieg begonnen, es steht also 1:1.