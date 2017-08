Auffahrunfall auf Sommerrodelbahn im Salzburger Pinzgau

Bei allen Unfällen waren arabische Touristen beteiligt - © APA (Gindl)

Bereits zum vierten Mal innerhalb von zwei Wochen hat sich am Samstag auf der Sommerrodelbahn am Maiskogel in Kaprun im Pinzgau ein Auffahrunfall ereignet. Eine 39-jährige Urlauberin aus Saudi Arabien war am Nachmittag am “Maisiflitzer” gegen eine vor ihr stehende Rodel geprallt.