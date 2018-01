Aufatmen für die Grünen in Niederösterreich

Die Grünen können aufatmen: Die erste Landtagswahl nach dem Nationalratswahldebakel 2017 ist gut gelaufen, sie bleiben in Niederösterreich im Landtag. Zwar verloren sie gegenüber 2013 mehr als ein Viertel ihrer Wähler, aber mit mehr als sechs Prozent (laut Hochrechnungen) bleiben sie mit drei (bisher vier) Mandataren im Landtag - obwohl es erstmals auch die NEOS ins Landesparlament schafften.

Besonders laut aufatmen werden am Wahlsonntag die Grünen Kollegen in Tirol, Kärnten und Salzburg – denn dort werden in den nächsten Wochen die Landtage gewählt. Anders als in NÖ sitzen die Grünen in diesen Ländern in der Landesregierung – und müssen somit hoffen, so stark zu bleiben, dass sie weiterhin als Koalitionspartner der ÖVP (Tirol und Salzburg) infrage kommen. Dass sie dort in den Landtagen bleiben, zeichnete sich in ersten Umfragen schon ab, in Kärnten (wo sie mit SPÖ und ÖVP gemeinsam regieren) müssen sie allerdings darum zittern.