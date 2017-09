Auf zur Lehrlingswiesn: Jetzt Tickets für die Party der Superlative gewinnen!

Als wären die letzten Jahre nicht schon groß, bunt und kreativ genug gewesen, haben sich die Veranstalter für 2017 wieder ein neues Motto einfallen lassen. Mit der ersten „Lehrlingswiesn“ Vorarlbergs werden die Lehrlinge heuer in Dirndl und Lederhose die größte Lehrlingsparty im Lande feiern.

Live Musik und starke Partner

Als Special Act rocken die fünf sympathischen Jungs der „Fäaschtbänkler“ die Bühne. Neben tollen Gewinnspielen, wie dem Dosenwerfen sponsored by Rauch Fruchtsäfte oder dem Zielschießen bei den spark7-Basketballkörben, gibt es leckere Lebkuchenherzen der Vorarlberger Konditoren-Lehrlinge. Das richtige Wiesn-Styling zum Abtanzen, Feiern und Flirten holt man sich direkt von den Profis von Plaickner Intercoiffeur vor Ort. Mit der Social Media Box, betreut durch spark7, könnt ihr zudem die besten Momente dieser einzigartigen Partynacht mit euren Freunden teilen. Wer Glück hat, fängt dabei auch das Einhorn von Fohrenburger für den perfekten Schnappschuss ein. Auf weitere Specials darf man natürlich wie jedes Jahr gespannt sein. Somit bleibt uns nur noch zu sagen „Auf zur Lehrlingswiesn“!

Jetzt mitmachen & gewinnen!

Wer Lust auf eine zünftig-coole Dirndl- und Lederhosen-Party hat, sollte schnell am VOL.AT-Gewinnspiel teilnehmen. Einfach Frage beantworten und mit etwas Glück, bei Lehre goes Party dabei sein. Sollte das untenstehende Teilnahmeformular nicht sichtbar sein, bitte HIER klicken, um an der Verlosung teilnehmen zu können!

Ticket im Vorverkauf sichern, gemütlich anreisen und sich zurücklehnen

Aufgrund des erfahrungsgemäß großen Ansturms der letzten Jahre und den damit verbunden Wartezeiten und Unsicherheiten (begrenzte Tickets) gibt es die Möglichkeit, im Vorverkauf bei allen Sparkassen oder auf www.laendleticket.at die begehrten Tickets zu erwerben. Die An- und Abreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist mit gültiger Eintrittskarte gratis und zusätzlich stehen ab dem Bahnhof Klaus Busshuttles zum Veranstaltungsgelände beim K-Shake Areal bereit. Detaillierte An- und Abreisemöglichkeiten sowie alle Informationen zum Event können auf der Facebook-Seite abgerufen werden.

