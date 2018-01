Auf zum Sport-Erlebnistag

Kommenden Sonntag lädt der ASVÖ zum Familiensporttag.

Hohenems/Furx. „Schnee erleben“ in Furx heißt es am Sonntag, den 21. Jänner 2018. Gemeinsam mit dem Familienschigebiet Furx organisiert der Vorarlberger Sportverband ASVÖ einen Sport-Erlebnistag bei dem Kinder und Eltern beim Ausprobieren verschiedener Stationen Spaß im Naturschnee erleben sollen.

Die Kleinsten können im Kinderland „Zwergberg“ das Abenteuer Schnee genießen. Ausgebildete Übungsleiter geben die nötigen Tipps. „Von einer Schatzsuche bis hin zur Rodel- und Piratenpiste gibt es dort viele Möglichkeiten“, so Manfred Entner vom ASVÖ. Die Größeren können zum Beispiel Biathlon, Loopybälle und Schispringen ausprobieren. Auch der Trekkinghof mit verschiedenen Tieren hat seine Tore geöffnet.

ASVÖ-Präsident Wolfgang Urban freut sich über die Vereine, die diese Veranstaltung ermöglichen: „Gemeinsam mit den motivierten Schivereinen im Vorderland werden Kinder für den Wintersport begeistert.“ Jürgen Bachmann von der Gemeinde Zwischenwasser ergänzt dazu: „Unsere neuen Kinderschilifte stehen parat und auch die Gastronomie freut sich die Gäste kulinarisch verwöhnen zu dürfen. In Furx können die Spiele beginnen“, so Bachmann mit einem Augenzwinkern.

Es lohnt sich bereits von Beginn an dabei zu sein, denn die ersten zweihundert Kinder erhalten ein gratis „ASVÖ Familiensporttag“ Shirt. Neben der Möglichkeit viele „Sportarten kennen zu lernen und auszuprobieren“ kann jedes Kind auch an der Preisverlosung mit vielen tollen Preisen teilnehmen. Sport Herbert in Laterns hat sogar ein paar Ski als Hauptpreis zur Verfügung gestellt.