Auf- und Erschließung eines Grundstückes

Jedes Grundstück, auf dem der Bau eines Gebäudes geplant ist, muss aufgeschlossen werden. Nicht aufgeschlossene Bauplätze können mit einem Bauverbot belegt sein.

Vor einem Kauf sollte man sich bei der Baubehörde erkundigen. Aufschließungs-

kosten lautet der gebräuchliche Sammelbegriff für Aufwendungen, die zu entrichten sind, damit ein unbebautes, (neu) parzelliertes Grundstück als „aufgeschlossen“ gilt. In den Bauordnungen einzelner Bundesländer sind mit Aufschließungskosten Abgaben an die Gemeinde angesprochen, die zweckgebunden zur Straßenerrichtung im Zuge der Erklärung eines Grundstückes zum Bauplatz als Teil der Anliegerleis-tungen vorgeschrieben werden. Es ist quasi die Baureifmachung eines Grundstückes.

Unterschiedliche Bedeutung

Fälschlicherweise werden unter Aufschließungskosten manchmal auch die Anschlussgebühren für Wasser und Kanal sowie die zugehörigen Baukosten für die Herstellung der Leitungen ab der Grundstücksgrenze verstanden. Nicht zuletzt wegen der unterschiedlichen Bedeutung des Begriffes „Aufschließungskosten“ in den einzelnen Bauvorschriften der Bundesländer ist eine klare Zuordnung von einzelnen Gebühren und Kostenvorschreibungen sehr schwer möglich. Für die sogenannte öffentliche Erschließung eines Grundstücks sind Erschließungsbeiträge an die entsprechenden Institutionen (Gemeinden, Stromversorgungsbetriebe, Gasgesellschaften, Kabelnetzbetreiber) zu entrichten, die für die Anbindung des Grundstücks an die öffentlichen Anlagen verantwortlich sind. Die Höhe dieser Erschließungskosten ist regional unterschiedlich und wird vom jeweiligen Anbieter festgesetzt. Beim Kauf eines Grundstücks können diese Kosten bereits im Kaufpreis enthalten sein und sind ansonsten diesem hinzuzurechnen.

Klare Definition notwendig

Da in Kaufverträgen öfters die Bezahlung von „Aufschließungskosten“ als vertragliche Verpflichtung einer Vertragspartei obliegt, wird vor einer bloßen Verwendung dieses Begriffes ohne nähere Erläuterung gewarnt. Zur Vermeidung von Missverständnissen und späteren Streitfällen sollten vielmehr alle diesbezüglichen Gebühren und Abgaben im Vertragstext einzeln angeführt und für jede Position auch die Zahlungsverpflichtung durch Verkäufer- oder Käuferseite geregelt sein, rät die Arbeiterkammer. Gleiches gilt im Falle des „aufgeschlossenen“ Bauplatzes: Ohne einer eindeutigen Aufzählung im Vertrag, welche Kosten damit angesprochen und bereits bezahlt sind, sind Streitigkeiten vorprogrammiert.

Private und öffentliche Erschließung

Man unterscheidet zwischen der öffentlichen und der privaten Erschließung eines Grundstücks. Die öffentliche Erschließung fällt in den Aufgabenbereich der öffentlichen Hand und beinhaltet alle baulichen Maßnahmen bis zur Grundstücksgrenze, die private Erschließung umfasst alle baulichen Maßnahmen innerhalb des Grundstücks bis zum Hausanschluss. Ist ein Bauplatz noch nicht vollständig erschlossen, muss dies bei der Planung des Eigenheims mit berücksichtigt werden. Speziell bei entlegenen Grundstücken kann beispielsweise die Anbindung an die Kanalisation oder an die Stromversorgung sehr langwierig sein. In bestimmten Gebieten, besonders in Hangbereichen und in der Nähe von Fluss- und Bachläufen, können Fragen der Geologie, der Bodenmechanik, des Grundwassers etc. von Bedeutung sein und sind daher zu berücksichtigen.

Verkehrsmäßige Erschließung

Jedes Baugrundstück muss per Gesetz eine geeignete Zufahrt besitzen. Wer zur Erschließung seines Grundstückes Grabungsarbeiten auf fremden Grundstücken durchführen will, muss einen Antrag auf Zustimmung zur Benützung des Straßengrundes für verkehrsfremde Zwecke einreichen. Diese sind in den Bauämtern der Städte und Gemeinden erhältlich. Neben dieser rechtlich gesicherten Verbindung mit einer öffentlichen Straße benötigt ein Baugrundstück auch eine Mindesterschließung mit Ver- und Entsorgungsleitungen. Insbesondere muss eine entsprechende Abwasserbeseitigung – in der Regel ein Ortskanalanschluss – gesichert sein. Bedeutend sind überdies Lage und Anschlussmöglichkeiten an die einzelnen Werkleitungen für Wasser, Strom, Gas, Telefon, Kabel-TV und dgl. Eine rechtzeitige Abklärung von einzelnen Anschlussmöglichkeiten mit den Leitungsträgern wird dringend empfohlen.

Über Nachbars Grund …

Sollen durch einen Anschluss an Ver- und Entsorgungsleitungen fremde Grundstücke berührt werden, so ist mit den betroffenen Grundeigentümern rechtzeitig das Einvernehmen zu suchen. Ebenfalls muss für Grabungsarbeiten auf Straßengrund (Aufgrabung für Kanal-, Gasanschluss etc.) eine Zustimmung (Gebrauchserlaubnis) durch den zuständigen Straßenerhalter vorliegen. Für Gemeindestraßen sind dies die jeweiligen Gemeinden, für Landesstraßen das Land Vorarlberg (Amt der Vorarlberger Landesregierung). Es empfiehlt sich, bereits im Planungsstadium eines Bauvorhabens bei der zuständigen Dienststelle anzufragen, ob Hindernisse für eine Zustimmung für Grabungsarbeiten auf Straßengrund bestehen.

