Auf nach Dornbirn zum ländleanzeiger-Nachtflohmarkt am 11. August!

Sei dabei, wenn von 17 bis 22 Uhr ausgelassene Shopping-Stimmung herrscht. In den Restaurants und Bars rund um den Marktplatz lässt es sich anschließend – also nach erfolgreicher Einkaufstour – wunderbar entspannen und die neu erworbenen Gegenstände bewundern.

Außerdem wartet vor Ort ein sagenhaftes Gewinnspiel. Komm vorbei am ländleanzeiger.at-Infostand und sichere dir mit etwas Glück einen Shopping-Gutschein von Inside Dornbirn! Die Teilnahme ist nur direkt vor Ort möglich.

VOL.AT Liegestühle zugunsten “Netz für Kinder”

Das Netz für Kinder fängt auf, federt ab und fördert Kinder in Vorarlberg. Denn aus Kindern in Schwierigkeiten sollen einmal glückliche Erwachsene werden. Seit 1996 unterstützt der gemeinnützige Verein gefährdete Kinder im Ländle: “Wir setzen uns dafür ein, dass diese Kinder ein Stück Normalität bekommen. Mithilfe von sozialpädagogischen Kindergruppen, mit Unterstützung von Ehrenamtlichen und in unserem Kinderhaus talENTE.” Damit diese von Spenden gestützte Einrichtung auch weiterhin ihre wichtige Arbeit verrichten kann, unterstützt der ländleanzeiger.at-Nachtflohmarkt das “Netz für Kinder” mit dem Verkauf der coolen, begehrten VOL.AT Liegestühle! Nur solange der Vorrat reicht!

Die Stände für den Nachtflohmarkt in Dornbirn sind bereits alle ausverkauft. Jedoch gibt es die Möglichkeit, sich in die Warteliste einzutragen. Alle Infos findest du auf www.meinlieblingsstück.at