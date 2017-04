Auf Muttertagsgeschenkejagd durchs Städtle

So langsam bereiten sich die Bludenzer Geschäfte auf den bevorstehenden Muttertag in zwei Wochen am 14. Mai vor. Wer derzeit noch auf der Suche nach dem richtigen Geschenk für alle Mamis, Omas oder Uromas ist, der findet dafür in der Alpenstadt eine große Auswahl.

In der Bludenzer Mühlgasse etwa liefen bereits die Vorbereitungen und so wurde dem Gässchen mit Dekorativem Muttertagsstimmung eingehaucht. Hierfür arbeiteten die Inhaber der Mühlgasse-Geschäfte zusammen und bastelten fleißig an einer besonderen Dekoration, um die Mühlgasse für Kunden attraktiv zu gestalten.

Jackis Blumen

Auch vor „Jackis Blumen“ finden sich die handgefertigten Holzherzen. Daneben reihen sich Blumen in allerlei Farben und Variationen, Topfpflanzen in ansprechenden Tongefäßen, kreativ verziert mit dekorativen Eyecatchern. Muttertagsgeschenke, wohin das Auge reicht. Das bestätigt auch die Inhaberin Jaqueline Woduschegg: „Gerade für diesen Anlass ist ein Strauß Rosen immer noch ein Klassiker. Auch Dekoratives in Herzform ist bei unseren Kunden alljährlich sehr beliebt.“ Für diejenigen, die ein langlebigeres Geschenk suchen, rät die Floristin zudem zu Pflanzen wie Orchideen oder heimischen Hortensien.

Besonderen Wert legt die Geschäftsinhaberin auf regionale Ware. 90 Prozent ihrer Freilandpflanzen bezieht sie direkt aus Vorarlberg. Dabei sei es ihr wichtig, dass jedes Arrangement individuell und kreativ gestaltet ist, wobei der Fingerabdruck von „Jackis Blumen“ stets erkennbar sein soll.

Plakolm Uhren & Juwelen

Auf das Credo Langlebigkeit setzt gerade das Bludenzer Geschäft „Plakolm Uhren & Juwelen“. „Das große Plus von Muttertagsgeschenken, die sich bei uns finden, ist, dass es bleibende und werterhaltende Geschenke sind“, meint der Geschäftsinhaber Alexander Plakolm. „Aktuell führen wir tolle neue Perlenkreationen – sei es als Collier oder Armband. Sehr stark ist derzeit auch die Tahitiperle im Kommen.“ Ein besonderer Klassiker sei nach wie vor Diamantschmuck, gerade Diamantarmbänder seien derzeit sehr gefragt. Für die preiswertere Variante empfiehlt der Geschäftsinhaber als Evergreen Pandora-Armbänder, die individuell zusammengestellt werden können.

Tschofen Tischkultur + Küche

Allerlei in Herzform – ein Geschenk, welches am Muttertag stets gut ankommt. Das findet auch Geschäftsinhaberin Melanie Espen von „Tschofen Tischkultur + Küche“: „Ob Metallherzen zum Aufhängen, Herzschalen oder herzförmige Etageren, diese Artikel sind zum Muttertag sehr beliebt. Bei uns gibt es alles, was Frauenherzen höherschlagen lässt.“ Besonders trendig seien derzeit lustige und praktische Küchenhelfer, die Farbe und Spaß in die tägliche Hausarbeit bringen – wie etwa Eigelb-Trenner, die ausschauen wie Frösche. Für jüngere Geschenkejäger finden sich in dem Bludenzer Geschäft beispielsweise günstige Kaffeeservices, die bei den Mamis gut ankommen, oder klassische Accessoires wie Kerzen, Servietten oder Obstschalen.

Tourismuslädele

Wer auf der Suche nach einem ausgefallenen Muttertagsgeschenk ist, der ist im Tourismuslädele der Alpenregion Bludenz in der Rathausgasse richtig. Eine Besonderheit sind beispielsweise die Bludenz-Liegestühle, die von der Bludenzer Künstlerin Christine Lederer kreiert und kunstvoll mit Sehenswürdigkeiten wie dem Nepomuk-Denkmal oder der Laurentiuskirche bedruckt wurden. „Ein besonderes Geschenk sind auch die handgefertigten Zirbenkissen von ‚Polster + Feel‘ oder Bludenzer Einkaufstaschen aus hochwertigem Filz. Gerade bei Damen ist die Tasche sehr beliebt, weil viel hineinpasst und sie trotzdem gut ausschaut“, meint Gästebetreuerin Claudia Gahlot-Mantsch. Aber auch die kleine Auswahl an regionalen Produkten aus dem Klostertal, Großen Walsertal, Brandnertal sowie Bludenz hält das eine oder andere Muttertaggeschenk bereit.