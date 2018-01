Auf Kollisionskurs: Raumstation stürzt auf die Erde

Es klingt nach einem Hollywood-Film ist aber wahr! Eine chinesische Raumstation ist auf Kollisionskurs mit der Erde. Doch was bedeutet das für uns? Sind wir in Gefahr?

Teile des 2016 außer Kontrolle geratenen chinesischen Raumlabors “Tiangong 1” werden nach Einschätzung von Raumfahrtexperten voraussichtlich in einigen Wochen auf der Erde einschlagen. “Wir rechnen irgendwann zwischen Mitte März und Mitte April mit dem Eintritt in die Erdatmosphäre”, sagte Holger Krag von der Europäischen Raumfahrtagentur ESA in Darmstadt.