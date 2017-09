Auf ins neue Pfadfinderjahr

Altach (ceg). Vor dem Fest traf man sich aber traditionell in der Altacher Pfarrkirche zum gemeinsamen Messbesuch, der vom Chor der Pfadfinder gestaltet und begleitet wurde.

Danach ging das bunte Festtreiben aber im und beim Pfadiheim in der Sandholzerstrasse los, wobei der Wettergott glücklicherweise sein Einsehen hatte. Das Leiterteam rund um Christoph Rebenklauber und Natascha Mähr hatten wieder ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm für alle Kinder organisiert. Insgesamt galt es acht Stationen zu absolvieren, wer alles geschafft hatte bekam ein tolles Geschenk. Dabei wurde nicht nur Geschicklichkeit und Kreativität gefordert, sondern auch einiges an Mut auf der großen Affenrutsche.

Nebenan gab es einen kleinen Flohmarkt auf dem Eltern gebrauchte Pfadi-Ausrüstung weiterverkaufen konnten. Dessen Einnahmen flossen direkt in die Kinder und Jugendarbeit des Vereins.

Natürlich kamen auch die Eltern und die zahlreichen Gäste nicht zu kurz. Beim Frühschoppen mit den Rheintalern gab es Köstlichkeiten vom Grill, aus dem Kochtopf, dem Backofen, aber auch aus dem Fass und der Flasche. Obmann Johannes Bonegger und sein Team vom Elternrat sowie zahlreiche weitere Helfer kümmerten sich um die Gäste, die bis in den frühen Abend feierten.

Nach dem Startfest folgt dann am Samstag 23. September die Überstellungsfeier, dabei werden die Pfadfinder die das entsprechende Alter erreicht haben in die nächsthöhere Altersstufe „überstellt“. Wer auch gerne bei den Altacher Pfadfindern mitmachen möchte, der hat dazu auch am Samstag die Möglichkeit, ab 14 Uhr starten die ersten Gruppenstunden des Jahres für alle ab der zweiten Volksschulklasse.