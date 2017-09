Auf Entdeckungstour durch die Wasserwelt

Dornbirn. „Such den Biber!“, lautete kürzlich die Anforderung an die Schüler der 2 a Klasse der VS Leopold. Ausnahmsweise war an diesem Vormittag aber ein anderer Star als der „Justin“ gemeint, vielmehr stand der tüchtige Nager im Mittelpunkt. Dieser steht in der neu gestalteten Wasserwelt in der inatura seit Kurzem im Rampenlicht und überzeugt durch Fleiß statt Allüren. Der Nachwuchs aus dem Leopold sollte also unbedingt einmal Bekanntschaft mit dem sympathischen Säuger und seinen Freunden im und am Wasser machen und so wurde der Sachunterricht von Klassenlehrerin Christine Gurschler kurzerhand ins Museum verlegt.

Gelungene Ausstellung

„Wieso ist es denn heute so ruhig in der inatura?“, lautete gleich einmal die Auftaktfrage der Schüler an Museumspädagogin Elisabeth Ritter-Reumiller. Mit „Montagvormittag“ war diese Frage schnell geklärt. Es sollten zahlreiche weitere folgen, denn die Leopold-Schüler erwiesen sich als äußerst wissbegierig. Dass mit der Ruhe war dann auch schnell vorbei, gab es für die „Wasserwelt-Teilnehmer“ doch allerhand zu entdecken. Die Kinder hatten scheinbar im Vorfeld im Unterricht gut aufgepasst, beim Einführungsvortrag im inatura-Kino demonstrierten sie eindrücklich, dass Libelle, Molch, Ringelnatter & Co. keine Unbekannten für sie sind.

Wissbegieriger Nachwuchs

Dementsprechend groß war dann die Neugier und Vorfreude, als es an den praktischen Teil des besonderen Schulvormittags ging. Zwei Stöcke tiefer wartete in der neuen „Wasserwelt“ allerhand Erstaunliches auf die kids. Von der spektakulären Fischwand und dem Bodenseebecken bis zu beleuchteten Wasservögeln, einem Labor bis zu oben erwähntem Star: Baumeister Biber, der inklusive naturgetreuem Biberdamm und Biberrutsche Einzug in der inatura gehalten hat. Fasziniert machten sich die Schüler auf Erforschungstour, hörten per Knopfdruck wie ein Graureiher klingt und tauchten ein in die spannende Welt des Bibers. Am Endes des Vormittags gab es natürlich zahlreiche neue „Biber-Fans!“.