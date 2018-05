Auf ein gutes Klima wird großer Wert gelegt

Städtisches e5-Team leitet erste Schritte für eine ressourcenschonende Zukunft ein: Müllmonster-Jagd und Gemeindekooperation als erste konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der Klimapolitik.

Die Themen Umwelt und effiziente Energiepolitik sind der Stadt Bludenz ein wichtiges Anliegen. Eindeutiges Indiz dafür ist der Beitritt zum e5-Gemeindeverband im Vorjahr. In Hinblick auf die Umsetzung von umweltbezogenen Themen startete man in der Alpenstadt aber nicht bei null. Im Laufe der vergangenen Jahre waren in der Bezirksstadt bereits einige Großprojekte auf dem Weg zur Energieautonomie verwirklicht worden. Neben größeren Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden wurde im Zuge der VAL BLU Sanierung auch die Nutzung von Abwärme der Firma Getzner ausgeweitet. Wie bereits mehrere städtische Gebäude seit einigen Jahren wird auch die Bludenzer Bäderanlage künftig die Abwärme des Textilbetriebs nutzen.