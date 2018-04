Auf ein gutes Glas aus dem Burgenland

Publikumsmagnet Klauskirchner Weinmesse

Klaus. Die beiden Gemeinden Klaus und Donnerskirchen sind seit vielen Jahren eng befreundete Partnergemeinden. Gemeinsam nützt man die jeweiligen Vorteile der beiden Kommunen. Donnerskirchen im Burgendland ist eine traditionelle Weinanbaugemeinde und so veranstalten Winzer jedes Jahr eine Messe in Klaus. Klassisch im Winzersaal, den auch die Klauser sind als gute Weinbauern bekannt. Eröffnet durch Bürgermeister Werner Müller und dem Klauser Männerchor unter der Leitung von Elmar Rist mit drei Weinliedern, fand kürzlich die bereits 28. Auflage der Messe statt. Das Donnerskirchner Weinquartett, bestehend aus vier Winzern, präsentierte ihre besten Tropfen. Nicht entgehen ließen sich einen gemütlichen Abend auch der Sulzer Bürgermeister Karl Wutschitz und der Klauser Vizebürgermeister Gert Wiesenegger. Die Klauser Vereine wurden von der Gemeinde für ihre Arbeit das ganze Jahr über am Abend mit zünftiger Verpflegung und einem Karton Wein belohnt. CEG