Auf Du und Du mit Mutter Natur

#naturerleben #mitpfeilundbogen #fürgroßundklein #unterfreiemhimmel #lassunstanzen #feuerknistern

Raus in die Natur! So lautet das Motto der NaturSCHAU! in Kooperation mit Expeditionen ins Freie. Nutzen Sie die Chance, die Natur in all ihren Facetten unverfälscht zu erleben. Naturnahe und archaische Erlebnisse fernab von Handy und digitalen Medien. Ob Messer schmieden, archaisch Brot backen, Papier schöpfen, Feuer machen oder Töpfern wie vor 10.000 Jahren – jeden Tag und alle 15 Minuten finden spannende Programmpunkte für Groß und Klein statt. Nicht das Ergebnis steht im Vordergrund, sondern der Prozess an sich und die Freude am Tun. Mittags gibt es Gerichte aus dem Feuertopf oder Spanferkel vom Grill.

Xarchery Competition

Ihr Können unter Beweis stellen die Teilnehmer der Xarchery Competition – dem schnellsten Turnier aller Zeiten. Bei diesem Bogenschieß- Wettbewerb mit internationalen Teilnehmern sind volle Konzentration und strategische Fähigkeiten gefragt. Kein Wunder, winken doch auch tolle Preise. Weitere Infos unter www. xarchery.cc – jetzt anmelden und mitmachen.

Konzerte auf der NaturSCHAU!

Irisch, rockig, fröhlich wird es täglich um 17 Uhr mit Konzerten. Mittanzen ausdrücklich erwünscht! So stehen am Donnerstag, 5. April 2018, Soulkiss aus Dornbirn auf der NaturSCHAU!-Bühne. Der spezielle Mix aus Rock/Pop, Blues, Funk und Songs aus den 70ern bis zu aktuellen Hits wird begeistern. Am Freitag, 6. April, kommen The Led Farmers aus Dublin nach Dornbirn. Die Indie Irish Folk Rock- Band erntete auf Tourneen durch die USA und Europa viel Beifall als eine der besten irischen Live Acts. Ihr Repertoire umfasst viele irische Folk- Klassiker. Den Abschluss bilden am Samstag, 7. April, The Dullahans aus Viernheim. Mit ihrem „Irish Outlaw Folk“ schaffen sie es, Bilder von Irland heraufzubeschwören, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Bilder von Liebe, Ausgelassenheit und Exzess, aber auch von Hass, Leid und Entbehrung.

SCHAU TIPP

Bogensport live erleben: Mit Haselnussstecken und Schilfpfeilen haben die meisten von uns vermutlich ihre ersten Erfahrungen mit Pfeil und Bogen gemacht. Die Tatsache, dass der Mensch schon zigtausend Jahre damit verbunden ist, hat wahrscheinlich Spuren in unseren Genen hinterlassen. Bei der NaturSCHAU! hat jeder Besucher (Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren in Begleitung eines Erziehungsberechtigten) die Möglichkeit, das Bogenschießen kostenlos zu erlernen. Nach einer kurzen Einführung und dem Training mit staatlich geprüften Übungsleitern können die Besucher in der 3D Bogensportanlage die Pfeile fliegen lassen.