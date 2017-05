Auf die Piste fertig los!

Obwohl sich der Himmel auch am Ausweichtag nicht gerade von der besten Seite zeigte, genossen die Schülerinnen und Schüler mit ihren Begleitpersonen diesen von Frau Janette Wünsche von Ski-Zürs bestens vorbereiteten Tag in der Bergwelt am Arlberg. Nachdem die quirlige Schülerschar nach unterschiedlichen Fahrniveaus aufgeteilt war, ging es geradewegs auf die gut präparierten Pisten, wo die zahlreichen Abfahrtsmöglichkeiten, wieder ins Tal zu kommen, genutzt wurden. Die Pistenneulinge, die zum ersten Mal auf den „Brettern“ standen, führte ein professioneller Schilehrer von Ski-Zürs in die Kunst des Schifahrens ein und schon in kurzer Zeit zeigten sich erste Fahrerfolge. Die vom Schifahren hungrig gewordene Schülerschar wurde zu Mittag von der Zürser Gastronomie vorzüglich und zuvorkommend bewirtet. Schülerinnen und Schüler sowie deren Begleitpersonen danken herzlich für dieses besondere Schivergnügen in einer herrlichen Schiregion.