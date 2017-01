Auf die Berufe fertig los

In der Küche ist was los! Bei der 5. Station haben die Kinder dem Chefkoch Sascha und seinem Lehrling Clemens, vom Restaurant Schmugglar am Blauen Platz in Lustenau, über die Schultern geschaut. Mit viel Engagement und Herz erklärten die Köche den Kindern alles, was in ihrem Beruf wichtig ist. Alle Räumlichkeiten wurden inspiziert, vor allem die Küche. Die Kinder der Rabengruppe mit ihren Kindergartenpädagoginnen Christine Pinter und Klaudia Schachner wurden in das Küchengeschehen voll eingebunden und durften ihr Mittagsmenü „Semmelknödel mit Champignon – Rahm – Hühnchen“ selbst zubreiten. An einer schön gedeckten Tafel wurden die Leckereien verspeist. Alle waren von diesem interessanten und erlebnisreichen Vormittag im Schmugglar hellauf begeistert!

Die Kinder der Rabengruppe bedanken sich nochmals herzlich beim Schmugglar-Team