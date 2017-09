Der Mercedes-Pilot aus Tirol während des zweiten freien Trainings - © APA

Nur vom zwölften Startplatz nimmt Lucas Auer am Samstag (14.45 Uhr/live ORF Sport +) den ersten Lauf in Spielberg zum Deutschen Tourenwagen Masters auf dem Red Bull Ring in Angriff. Besser als der in der DTM-Gesamtwertung zweitplatzierte Mercedes-Pilot aus Tirol schlug sich im Qualifying der Spitzenreiter Mattias Ekström (Audi) als Dritter hinter seinen Markenkollegen Jamie Green und Nico Müller.