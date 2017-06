Auer bei ADAC-GT-Masters-Debüt knapp am Podest vorbei

Gemeinsam mit dem Deutschen Sebastian Asch erkämpfte Auer Rang vier - © APA (EXPA)

Das Gastspiel von DTM-Leader Lucas Auer beim ADAC-GT-Masters auf dem Red Bull Ring in Spielberg hat im ersten Rennen am Samstag Rang vier gebracht. Der Tiroler, der von Platz zwei gestartet war, übergab den Mercedes AMG an dieser Position an seinen deutschen Partner Sebastian Asch, dieser kam schließlich als Vierter ins Ziel.