Audi will den A4 um 500 Mio. Euro überarbeiten

Die VW-Tochter Audi plant offenbar eine grundlegende Überarbeitung des wichtigen Modells A4 um rund eine halbe Milliarde Euro. Der Mittelklassewagen, der zuletzt weniger gefragt war als von Audi erhofft, soll Ende 2018 zunächst eine neue Front erhalten und damit optisch aufgefrischt werden, wie mehrere Insider der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag sagten.

Ein Insider sagte, die geplanten Eingriffe kosteten voraussichtlich 500 Mio. Euro. Dadurch solle das Modell optisch attraktiver gemacht werden. So will Audi-Chef Rupert Stadler verhindern, dass die Marke mit den vier Ringen weiter an Boden zu den Konkurrenten Daimler und BMW verliert. 2017 hatte Mercedes-Benz beim Absatz einen Vorsprung von 400.000 Autos, gefolgt von der Marke BMW, die 200.000 Wagen mehr verkaufte als Audi. Im Vergleich zum BMW 3er und der C-Klasse von Mercedes gilt der A4 von Audi optisch als bieder und brav. Technisch ist das Modell nach Meinung von Experten auf Höhe der Konkurrenz. Dennoch lag der Absatz im vergangenen Jahr allein in Deutschland mehr als drei Prozent hinter den Planzahlen. Deshalb schrillten in Wolfsburg und Ingolstadt schon länger die Alarmglocken.