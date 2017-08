Audi tauscht vier der sieben Vorstände aus

Audi: Vier Ringe, vier Rauswürfe - © APA (dpa)

Die krisengeschüttelte VW-Tochter Audi tauscht auf einen Schlag den halben Vorstand aus: Der Aufsichtsrat berief am Montag bei einer außerordentlichen Sitzung in Ingolstadt wie erwartet neue Ressortchefs für Finanzen, Vertrieb, Produktion und Personal. Sie treten ihre Posten am 1. September an, wie Audi mitteilte.