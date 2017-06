Audi A8 mit höchstem je ermittelten Stickoxid-Ausstoß

Der Spitzenwert lag demnach bei 1938 Milligramm pro Kilometer, erklärte die Deutsche Umwelthilfe am Freitag in Berlin. Das ist fast das 25-Fache des auf dem Laborprüfstand geltenden Zulassungs-Grenzwerts von 80 mg/km. “Damit übersteigen die Stickoxid-Emissionen dieses vermeintlich “sauberen” Luxus-Diesels sogar die Realemissionen vieler 15 Jahre alter Euro 4 Diesel um ein Mehrfaches”, schreibt die DUH in ihrer Aussendung.

“Bei dem von uns untersuchten A8 können wir uns die hohen Werte nur dadurch erklären, dass Abschalteinrichtungen verwendet werden”, erklärte der Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, Jürgen Resch. Ob die im A8 verwendete Technik illegal sei, müsse die Staatsanwaltschaft klären.

“Audis Spitzenlimousine flutet die deutschen Innenstädte mit Rekordmengen des Dieselabgasgiftes Stickoxid”, kritisierte Resch. Es sei “geradezu absurd”, dass für derartige Fahrzeuge eine Ausnahme für ab 2018 kommende Diesel-Fahrverbote gefordert werde. Eine Stellungnahme von Audi war zunächst nicht zu erhalten.

Nach dem Vorwurf von Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU), in rund 24.000 Diesel-Modellen eine illegale Abgassoftware eingebaut zu haben, hat Audi bereits eine Rückrufaktion angekündigt. Es geht um Dieselfahrzeuge der Modellreihen A7 und A8 mit V6- und V8-Motoren der Baujahre 2009 bis 2013. In Deutschland sind rund 14.000 Kunden betroffen. Das Kraftfahrtbundesamt prüft derzeit die von Audi vorgesehene Umrüstung.

Die baden-württembergische Landesregierung hat in Stuttgart ein Fahrverbot für ältere Diesel-Fahrzeuge bei Feinstaubalarm ab 2018 angekündigt. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) erwägt ebenfalls ein Diesel-Fahrverbot für die Innenstadt.

(APA/ag.)