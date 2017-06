Auch Irland mit Personalsorgen – McGoldrick jüngster Ausfall

David McGoldrick hat eine Knieverletzung - © APA

Auch Österreichs WM-Qualifikationsgegner Irland hat vor dem Duell am Sonntag (18.00 Uhr MESZ/live ORF eins) in Dublin mit schweren Personalsorgen zu kämpfen. Jüngster Ausfall ist Stürmer David McGoldrick. Der 29-Jährige vom englischen Zweitligisten Ipswich Town reiste wegen einer Knieverletzung aus dem Teamcamp in Dublin ab. Das gab der Irische Fußball-Verband (FAI) bekannt.