Auch im Alter sicher mobil sein können

Das Fahrrad ist in jedem Alter ein attraktives und gesundes Fortbewegungsmittel. Der Trend hin zu E-Bikes hält weiter an, denn dadurch eröffnen sich dem Fahrradbegeisterten völlig neue Möglichkeiten.

Das Fahren mit einem E-Bike sollte daher unbedingt geübt werden. Dazu bietet Sicheres Vorarlberg in Kooperation mit dem Kloster Bezau und der Gemeinde Höchst für interessierte Personen ein E-Bike Training an. Dies bietet die Gelegenheit, im Schonraum unter Anleitung eines erfahrenen Profis die großen Vorteile, aber auch die Tücken des E-Bikes, kennenzulernen. Dabei wird ein wichtiger Punkt das Bremsen sein. Durch die höhere Geschwindigkeit ergibt sich ein deutlich längerer Bremsweg. Dies muss immer beachtet werden. Außerdem werden Übungen zum Gewöhnen an den Antrieb, zum Gleichgewicht, zum Lenken, zum Kurvenfahren und zum Schalten gemacht.