Auch für Menschen gefährlich: Werden Blaualgen auch in Vorarlberg zum Problem?

Blaualgen kommen sowohl in stehendem als auch fließendem Gewässer vor. “Es ist aber so, dass sich Blaualgenblüten lediglich in stehendem Wasser entwickeln”, erklärt Lucia Walser vom Vorarlberger Umweltinstitut. Zudem stößt nicht gleich jede Blaualgenart Toxine ab, welche für uns Menschen gefährlich sind.

Bei diesen Gewässern sollten Sie aufpassen

In fließendem Gewässer bilden sich keine Blaualgenblüten, da sie aufgrund der Strömung abdriften. Eine Blaualgenansiedlung kann sich nur in sehr nährstoffreichem Wasser entwickeln und muss eine hohe Lichtintensität sowie Lufttemperatur haben. “Erst dann sind alle Voraussetzungen für die Blütenentwicklung von Blaualgen geschaffen. Dann können sie eine entsprechende Gefährdung an Badeseen darstellen”, erklärt Expertin Lucia Walser. Betrachtet man jedoch die Badestellen in Vorarlberg, handelt es sich grundsätzlich um nährstoffarme Gewässer. Somit kann die Bildung von Blaualgenblüten in Vorarlbergs Gewässern quasi ausgeschlossen werden.

Umweltinstitut © Umweltinstitut

Woran erkenne ich Blaualgen?

Ist das Gewässer trüb und hat eine blau, grüne oder sogar rote Färbung, sollte man jedoch wachsam werden. Sind dann noch Schlieren, sogenannte Aufrahmungen zu sehen, könnte es sich tatsächlich um Blaualgen handeln. In solch einem Fall müsste das unverzüglich beim Umweltinstitut gemeldet werden. Ob es sich dann allerdings tatsächlich um eine toxische Verseuchung durch Blaualgen handelt, kann erst nach einer Probeentnahme im Labor festgestellt werden. “Grundsätzlich gilt die Faustregel: Wenn man knietief im Wasser steht und die Füße nicht mehr sieht, sollte man beim Verdacht auf Blaualgen in diesem Gewässer nicht mehr baden gehen.”

Walser warnt vor Panik

Lucia Walser vom Vorarlberger Umweltinstitut warnt jedoch vor einer Panikmachen und dass man nicht gleich mit dem Schlimmsten spekulieren solle. In Vorarlberg ist es sehr unwahrscheinlich, dass Blaualgenblüten sich entwickeln und somit die giftigen Toxin freisetzen.