Auch ein Jahr nach Asylheim-Brandanschlag keine heiße Spur

Die Asylunterkunft brannte völlig ab - © APA

Knapp ein Jahr nach der Brandstiftung in einer – damals noch unbewohnten – Asylwerberunterkunft in Altenfelden in OÖ gibt es nach wie vor keine heiße Spur zu einem möglichen Täter. Dennoch: “Für uns ist es noch kein Cold Case”, betonte Polizeisprecher David Furtner. Die Ermittler gehen fix davon aus, dass der Gesuchte aus der rechten Szene kommt oder zumindest ein fremdenfeindliches Motiv hatte.