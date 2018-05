Auch bisherige liberale Bündnispartner wollen Rajoy stürzen

Für den konservativen spanischen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy wird es immer enger. Nachdem die oppositionellen Sozialisten am Freitag einen Misstrauensantrag gegen Rajoy angekündigt haben, wollen nun auch die liberalen Ciudadanos (Bürger) den Premier stürzen. Ciudadanos-Generalsekretär Jose Manuel Villegas nannte am Samstag jedoch die Wahl eines "neutralen" Übergangspremiers als Bedingung.

Der konservative Ministerpräsident ist aber für die anderen Parteien durch ein am Donnerstag ergangenes Korruptionsurteil untragbar geworden. Im Fall “Gürtel” wurde der frühere PP-Schatzmeister Luis Barcenas wegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit schwarzen Kassen der Volkspartei (PP) zu 33 Jahren Haft verurteilt.

Sozialisten-Chef Pedro Sanchez kündigte am Freitag ein Misstrauensvotum gegen Rajoy an. Die in den Umfragen führenden Ciudadanos wollen umgehende Neuwahlen und sehen ein Misstrauensvotum gegen Rajoy als Instrument, um diese zu erreichen, wie Villegas sagte. Allerdings werde man Sanchez nicht unterstützen. Stattdessen soll eine “neutrale” Person eine Übergangsregierung bis zu den Wahlen führen.