Auch bei Dallas-Sieg in Arizona Zeichen gegen Trump

Auch die Cowboys knieten bei der Hymne - © APA (Getty/AFP)

Die Dallas Cowboys haben in der National Football League ihren zweiten Saisonsieg gefeiert. Die Texaner setzten sich am Montagabend (Ortszeit) nach Rückstand bei den Arizona Cardinals noch mit 28:17 durch. Vor dem Spiel führten beide Teams fort, was bereits am Sonntag an anderen Schauplätzen begonnen hatte: Die Spieler beider Mannschaften gingen auf die Knie und verhakten die Armen ineinander.