Auch Arnautovic übte Kritik an ÖFB wegen Trennung von Koller

Koller-Trennung für den Offensivspieler nicht nachvollziehbar

Einen Tag nach Marc Janko hat auch Marko Arnautovic massive Kritik am ÖFB wegen der anstehenden Trennung von Fußball-Teamchef Marcel Koller geübt. Den West-Ham-Profi störten ebenso die diversen Wortmeldungen von Präsidiumsmitgliedern noch vor jener Sitzung, in der die Verabschiedung des Schweizers beschlossen wurde. “Ich schließe mich Marc zu 100 Prozent an”, sagte Arnautovic am Mittwoch in Wien.