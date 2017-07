Auböck verzichtet bei WM über 200 m Kraul auf “Swim-off”

Seine stärkeren Disziplinen sind 800 und 1.500 Meter - © APA

Felix Auböck hat auf eine mögliche WM-Semifinal-Teilnahme bei der WM in Budapest verzichtet. Der Niederösterreicher belegte am Montagvormittag im Vorlauf über 200 m Kraul in 1:47,40 Minuten Platz 16, zeitgleich mit dem Ägypter Marwan Elkamash. Doch Auböck, am Vortag WM-Fünfter über 400 m Kraul, verzichtete nach Rücksprache mit seinen Betreuern im Hinblick auf das weitere WM-Programm aufs Swim-off.