Aubameyang-Doppelpack bei Arsenals 3:0-Sieg über Stoke

Pierre-Emerick Aubameyang hat Arsenal in der englischen fußball-Premier-League mit zwei Toren zu einem 3:0 (0:0)-Erfolg über Stoke City geführt. Der Goalgetter verwandelte am Sonntag in der 75. Minute einen Foulelfer und erhöhte elf Minuten später auf 2:0. Alexandre Lacazette markierte erneut per Foulelfmeter eine Minute vor Schluss den 3:0-Endstand.

Mit 51 Punkten bleibt das Team des umstrittenen Trainers Arsene Wenger auf Platz sechs, fünf Zähler hinter dem fünftplatzierten Chelsea, das ab 17.00 Uhr auf Tottenham traf. Aufseiten Stokes spielte ÖFB-Teamkicker Moritz Bauer durch, Kevin Wimmer schien einmal mehr nicht im Kader auf. Dem abstiegsgefährdeten Stoke fehlen weiterhin drei Punkte auf das rettende Ufer.