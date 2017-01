AUA plant heuer 320 Neueinstellungen

Die Fluglinie betreibt zwei neue Flugzeuge - © APA

Die Austrian Airlines plant heuer den Aufbau von 320 zusätzlichen Jobs. Der Großteil entfalle auf Flugbegleiter (rund 100) und Piloten (rund 80), sagte ein Sprecher am Mittwoch im Gespräch mit der APA. Aber auch in Wien beim Check-In, an den Gates und als Techniker werden zusätzliche Leute benötigt. Ende September hatte die AUA 6.336 Mitarbeiter.