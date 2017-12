AUA-Maschine "Silent Night" getauft

Rechtzeitig vor Beginn des Jubiläumsjahres zur Uraufführung des Weihnachtsliedes "Stille Nacht" am 24. Dezember 1818 in Oberndorf in Salzburg ist am Freitag ein Flugzeug der Austrian Airlines feierlich auf den Namen "Silent Night" getauft worden. Die Segnung nahm der Salzburger Dompfarrer Roland Rasser vor zahlreichen Ehrengästen vor, hieß es in einer Aussendung von SalzburgerLand Tourismus.

Um dem Jubiläum eine noch größere Wirkung zu verleihen, wurde demnach die Arbeitsgemeinschaft (AG) Stille Nacht gegründet und eine internationale Vermarktung in 110 Ländern sichergestellt. “‘Stille Nacht! Heilige Nacht!’ ist eine hoch emotionale globale Marke aus dem alpinen Österreich, die unsere Position als internationale Kulturdestination stärken wird”, betonte Leo Bauernberger, Geschäftsführer der SalzburgerLand Tourismus GmbH.