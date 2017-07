AUA-Geschäft im zweiten Quartal auf Erholungskurs

Das erste Quartal 2017 hatte der AUA einen deutlich gestiegenen Betriebsverlust beschert, der Ausblick wurde auf “schlechter als 2016” (damals 58 Mio. Euro) gesenkt. Im zweiten Quartal 2017 lief das Geschäft aber wieder besser. “Wir erwarten jetzt auch einen starken Sommer. Wir werden zum Halbjahresergebnis prüfen, ob diese Guidance Bestand hat oder wir am Ende etwas besser dastehen”, sagte der AUA-Chef.

Dennoch bleibt heuer das bisher angekündigte Ziel von 100 Mio. Euro Gewinn “in weiter Ferne”, so Kratky. Die 100 Millionen müsse man ohnehin lediglich als “nächsten wichtigen Zwischenschritt sehen”. Mittelfristig, also in drei bis fünf Jahren, müsse die AUA 140 Mio. Euro Gewinn erwirtschaften: “Um die kompletten Investitionen für die Langstrecke so wie angekündigt substanziell gut tätigen zu können, wird sich ein Ergebnis 140 Millionen Plus zumindest perspektivisch einstellen müssen”, so Kratky. Immerhin seien für ein Flugzeug auf der Langstrecke je nach Typ ein bis zwei Mrd. Euro Investition nötig.

Gerade in der Langstrecke hat die AUA viel vor. Soeben wurde ihr ein zusätzlicher – zwölfter – Langstreckenflieger genehmigt. “Wir bekommen immerhin zehn Prozent mehr Kapazität für die Langstrecke”, so Kratky. Die Boeing 777 wird im Mai 2018 in Betrieb gestellt. Das ermöglicht der AUA nach Einschätzung von Luftfahrtexperten bis zu zwei neue Destinationen, eine davon sollte ab dem Sommerflugplan 2018 aktiv sein. Kratky äußerte sich nicht zu neuen Zielen, erwartet wird eine Ankündigung in den nächsten Tagen.

Dafür gibt es noch keine Entscheidung der AUA-Mutter Lufthansa über eine Erneuerung der gesamten, in die Jahre gekommenen Langstreckenflotte. Diese wurde für 2017 “von einigen so erwartet”, sagt Kratky, im Wahrheit habe die AUA dafür aber bis 2018 noch Zeit, da die ersten Boeing 767 Ende 2019/Anfang 2020 das Ende ihrer Betriebszeit erreichen, die Boeing 777 noch später. Wichtig sei, dass die AUA die Investition aus eigener Kraft stemmen kann.

Mittelfristig mache es auch keinen Sinn, aus der Kurz- oder Mittelstrecke die Langstrecke quer zu subventionieren. Die Langstrecke müsse sich selber tragen. Vorerst sei das Geschäftsergebnis noch sehr unterschiedlich. “Wir sind mit Shanghai, Hongkong und Miami nicht da, wo wir uns das wünschen. Da gibt es noch Arbeit zu tun.” Mauritius laufe “sehr, sehr gut”, auch Los Angeles werde sehr gut angenommen. Grundsätzlich gebe es im Moment keine Pläne, auf der Langstrecke die Zielflughäfen zu ändern, man schaue sich aber grundsätzlich immer alles an.

Die AUA-Mitarbeiter haben vorige Woche eine Betriebsversammlung abgehalten, nach der Bord-Betriebsratschef Rainer Stratberger Gehaltsforderungen angekündigt und gesagt hatte: “Um dieses Geld arbeiten wir nicht weiter”. AUA-Chef Kratky will sich dazu erst äußern, wenn konkrete Forderungen vorliegen.

“In meinem gesunden Menschenverstand muss erst einmal eine Forderung artikuliert werden”, sagte Kratky dazu. Es habe noch keine Gespräche dazu gegeben, der Vorstand sei auch noch nicht offiziell angesprochen worden. “Es gab eine emotionalisierende Betriebsversammlung”, das sei noch keine Grundlage für Verhandlungen. “Wir warten jetzt. Wir sind zu Gesprächen bereit, selbstverständlich”.

Dann werde auch der AUA-Vorstand “noch einmal skizzieren, was für Produktivitätsverbesserungen wir aus unserer Sicht brauchen und auch sehen”. Dann werde das in einem normalen Prozess abgearbeitet.

Die AUA wirbt innerhalb des Lufthansa-Konzerns mit niedrigen Kosten, die sich auch in niedrigeren Löhnen und Gehältern als bei den Schwester-Airlines Lufthansa und Swiss niederschlagen. Aber gleiches Gehalt für gleiche Arbeit gelte auch in anderen Branchen nicht – wenn die Standortbedingungen unterschiedlich sind, argumentiert Kratky.

“Es ist unser Bestreben, den Mitarbeitern einen angemessenen und fairen Anteil an der Entwicklung des Unternehmens zukommen zu lassen.” Allerdings gelten je nach Land und Standort unterschiedliche Voraussetzungen. Die AUA etwa habe strukturell niedrigere Erlöse, weil einerseits besonders viele auf ihre Kosten achtende Touristen nach Wien fliegen, während in Frankfurt oder Zürich mehr Business-Passagiere dabei sind und weil andererseits besonders viele Low-Cost-Carrier in Wien stationiert sind. “Wir haben zwei Komponenten, die auf den Ertrag enormen Einfluss haben”, sagte Kratky.

Den Lufthansa internen Billigflieger Eurowings sieht Kratky hingegen “eher als Chance”. Über Eurowings könne der Konzern Destinationen wie Barcelona bedienen wo es besonders starken Preiswettbewerb gibt. Eurowings sei von den Personalkosten her “ein kleines Stück günstiger als wir”, vor allem aber seien die Gesamtkosten niedriger, weil Eurowings nicht die Zusatzkosten eines ganzen Streckennetzes tragen müsse. Da gehe es um Kosten beim Umsteigen, vom Passagier- bis zum Gepäcktransfer aber auch um IT und Lounges.

Abgesehen davon müsse man “eine Beziehung herstellen zwischen dem Gewinn und den nötigen Investitionen von 1-2 Mrd. Euro pro Flugzeug”. Man müsse “die Erdung beibehalten” und überlegen, ob mit den aktuellen Gewinnen der AUA ein Nachholeffekt möglich ist.

