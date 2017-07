Attraktives Ferienprogramm beim Altacher Sommer

Altach. (mima) Der Ferienstart steht unmittelbar vor der Türe und damit bei den Kids keine Langeweile aufkommt, bieten das Sozialzentrum und die Gemeinde Altach auch in diesem Jahr wieder ein abwechslungsreiches Sommerferienprogramm.

Rund 60 Veranstaltungen

Die Broschüre für den Altacher Sommer 2017 liegt dabei seit kurzem im Gemeindeamt Altach auf und wurde zudem an alle Haushalte versendet. Insgesamt rund 60 Veranstaltungen finden sich darin, wobei für alle Interessen und Altersklassen was dabei sein sollte. Zum Start in die Sommerferien und in den Altacher Sommer findet dazu am Freitag, 7. Juli ein Grillfestle im Garten des Sozialzentrums statt. Das weitere Ferienprogramm ist dann abwechslungsreich und unterhaltsam – von verschiedenen Bastelnachmittagen bis zu den Sportveranstaltungen oder Ausflügen ist für jeden was dabei. Auch die wöchentlichen Sport- und Mösletreffs stehen wieder im Programm. Nun heißt es für die Kinder schnell anmelden – Anmeldungen sind ab sofort ausschließlich über die Webseite www.altacher-sommer.at möglich. Bei fast allen Veranstaltungen werden von Jugend Altach im Rahmen eines Projektes kostenlos Obst, Gemüse, Dips sowie Smoothies angeboten.