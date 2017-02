Attraktiver Fußball beim SPARK 7 Nachwuchsturnier in Lochau

An drei ausgefüllten und abwechslungsreichen Turniertagen kämpften die jungen Teams aus Hörbranz, Bregenz, Lauterach, Wolfurt, Lustenau, Höchst, Dornbirn, Hohenems, Mäder, Satteins und Thüringen sowie Friedrichshafen, Ravensburg und Kehlen in den Altersklassen U7, U8, U9, U10, U12, U14 und U16 mit viel Einsatz und Spielwitz um die Turniersiege. Zahlreiche Zuschauer sorgten zudem auf der Tribüne mit lautstarker Unterstützung für eine prächtige Kulisse.

Die U7 und U8 Teams freuten sich „ohne Wertung“ über die kleinen Turnierpräsente, die Teams aus Kehlen (U9), Friedrichshafen und Lochau (U10), SCR Altach (U12), FC Lustenau (U14) und SW Bregenz (U 16) feierten in ihren Altersklassen viel beklatschte Turniersiege. Für die Lochauer Teams und den SV Typico Lochau als bewährter Veranstalter war es jedenfalls wieder ein erfolgreiches Hallenturnier.

Gute Nachwuchsarbeit beim Typico SV Lochau

Die Betreuung von über 100 fußballbegeisterten Kindern ist für den SV Typico Lochau eine große Herausforderung. In diesem Sinne leisten die Nachwuchstrainer mit Desiree Sutter und Lukas Slemenda (U7), Ralf Renoth und Arno Petermann (U8), Henry Henning und Reinhold Sutter (U9), Björn Pietrzyk (U10), Fabio Feldkircher und Niklas Außerlechner (U12) in Lochau sowie Amir Ahmadi und Johannes Pichler (U14) oder Edgar Knünz, Richi Rosa und Stefan Tratter (U16) in Hörbranz bei den „Spielgemeinschaften Leiblachtal“ samt einem gut funktionierenden Umfeld eine hervorragende Arbeit.

Die Organisation und Koordination der gesamten Nachwuchsarbeit beim SV Typico Lochau obliegt seit 1. Jänner 2017 dem Sportmanager Yalcin Özenc mit den beiden Nachwuchsleitern Ralf Renoth und Christof Grones, dies ganz im Sinne der Jugendförderung in der familienfreundlichen Gemeinde Lochau. Neu im Programm ist das Projekt „Schule und Fußball“.

Einladung zum Fußballspielen

Der SV Typico Lochau ist natürlich immer auf der Suche nach Verstärkung. Buben und Mädchen sind jederzeit eingeladen, bei den Nachwuchsmannschaften des SV Typico Lochau aktiv mit zu trainieren und mit zu spielen. Anmeldungen dazu beim Nachwuchsmanager Yalcin Özenc unter Tel. 0699 171 59 171 oder per E-Mail unter oezenc.yalcin@svlochau.at

