Attila Dincer: "Loslösung von Ankara ist zu spät erfolgt"

Den Vorfall in Wien, bei dem Kinder als Leichen am Boden lagen, wird auch von Integrations-Berater Attila Dincer im VOL.AT-Talk verurteilt.

34 Gebetshäuser gibt es in Vorarlberg. Auch in Vorarlberg habe man der Schlacht von Gallipoli gedacht, aber nicht nachgestellt.

Dincer: “Das hat keine Platz in einer Moschee”

“Es wurde ein Fehler gemacht. Das ist ganz klar und nach dem Rücktritt des Wiener Vereinsobmanns braucht es sicher weitere Konsequenzen”, sagt Dincer nach dem Vorfall in Wien. Verbote und Strafen seien aber nicht der richtige Weg. Das ist aus der Sicht des Integration-Beraters kontraproduktiv. Stattdessen wünscht sich Dincer einen sachlichen Diskurs.

Osman Guvenc zum Vorfall in Wien

40.000 Muslime in Vorarlberg

Von 40.000 Moslems in Vorarlberg gehen Schätzungen zufolge etwa 20 Prozent in die Moschee. Das Problem von ATIB sei, dass die positiven Initiativen nicht in der Öffentlichkeiten ankommen. Die österreichische Integrationspolitik habe nicht versagt, aber ein Gefühl des “Willkommens” von österreichischer Seite habe gefehlt.