Attentäter stürmten Rundfunksender im Osten Afghanistans

Vier Angreifer seien in der Früh in den Sender Radio Television Afghanistan (RTA) eingedrungen, zwei von ihnen hätten sich in die Luft gesprengt, während zwei weitere weiterhin Widerstand leisteten. Ein RTA-Fotograf berichtete, er habe das Gebäude zu Beginn der Schießerei verlassen, aber einige seiner Kollegen befänden sich noch darin.

Zu dem Angriff in Jalalabad, der Hauptstadt der Provinz Nangarhar, bekannte sich zunächst niemand. Nangarhar ist eine Hochburg der Jihadistenmiliz “Islamischer Staat” (IS) in Afghanistan.

In Nangarhar hatte die US-Streitkräfte im vergangenen Monat die größte nicht-atomare US-Bombe abgeworfen und dabei dutzende IS-Kämpfer getötet. Während die afghanische Regierung den Abwurf der Bombe unterstützte, bemerkten Kritiker, dass der IS im Vergleich zu den islamistischen Taliban in Afghanistan nur eine Randgruppe sei und eine nicht so große Bedrohung darstelle.

Die NATO erwägt im Kampf gegen die islamistischen Rebellen einige tausend zusätzliche Soldaten an den Hindukusch zu entsenden. Derzeit sind etwa 13.400 NATO-Soldaten in Afghanistan stationiert, davon 8.400 aus den USA.

(APA/AFP)