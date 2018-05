Atomprotest gegen schwimmende russische Meiler

Mit einer Aktion auf der Ostsee haben Aktivisten der Umweltorganisation Greenpeace am Donnerstag gegen schwimmende russische Atommeiler protestiert. Anlass ist die Überführung der "Akademik Lomonossow" von St. Petersburg nach Murmansk. Die zwei Reaktoren an Bord des Schiffes sollen laut Greenpeace Strom für die Erschließung von Öl- und Gasvorkommen in der Arktis liefern.

“Stoppt schwimmendes Tschernobyl – schützt die Arktis” stand den Angaben zufolge auf einem Banner am Greenpeace-Schiff “Beluga 2”, das die Fahrt des Schleppverbandes durch die Ostsee begleitet.

Greenpeace beklagt mangelnde Sicherheitsvorkehrungen. “Auf einem kaum geschützten Ponton wird die Risikotechnologie Atom noch riskanter”, warnte der Atomexperte der Organisation, Heinz Smital.

Die zwei Reaktoren an Bord der “Akademik Lomonossow”, die keinen eigenen Antrieb hat, sollen Greenpeace zufolge künftig Strom bei der Erschließung und Ausbeutung von Öl- und Gasvorkommen in der Arktis liefern.

An Bord soll sich auch ein Zwischenlager für Brennelemente befinden, die dort bis zu zwölf Jahre gelagert werden könnten. “Das schraubt die Gefahr eines Atomunfalls auf ein unbekanntes Niveau”, sagte Smital. “Selbst Atom-U-Boote kommen zum Brennstoffwechsel in die Werft.”

Die Umweltschützer sehen im Stapellauf der “Akademik Lomonossow” das Startsignal für eine weltweit neue Art der Nutzung von Atomenergie.