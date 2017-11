Atom-Unfall in Russland vertuscht?

Russland hat Angaben über leicht erhöhte Radioaktivitätswerte in der Luft bestätigt.

Im Oktober seien geringe Mengen an Ruthenium-106 (Ru-106) an einigen Orten in Russland nachgewiesen worden, teilte das russische Umweltministerium am Dienstag in Moskau mit. Unter anderem wurde der radioaktive Stoff nach Angaben des Wetterdienstes im Südural gemessen, wo sich auch die Kerntechnische Anlage Majak befindet. Die Werte seien jedoch eindeutig unter dem zulässigen Limit, hieß es. Es bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung.