Atom-Deal: Iran will "rote Linien" nicht überschreiten

Die iranische Regierung will im Streit um das Atomabkommen mit der internationalen Gemeinschaft vorerst die "roten Linien" nicht überschreiten. Das sagte Außenminister Mohammad Jawad Zarif am Sonntag nach Angaben der Nachrichtenagentur ISNA vor Abgeordneten im Parlament. Die Rettung des Deals sei eine große politische Herausforderung.

Daher müsse man Zeit und Geduld aufbringen, “um vorerst nicht in die Nähe der Roten Linien” zu kommen, sagte der iranische Chefdiplomat weiter. Nach dem Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen von 2015 will die Regierung in Teheran binnen weniger Wochen von der EU Garantien für den Erhalt der wirtschaftlichen Vorteile, die das Land für den Verzicht auf die Fortführung seines militärischen Atomprogrammes versprochen bekommen hatte.