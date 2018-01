Atom-Bedrohung lässt "Weltuntergangsuhr" vorrücken

Die Welt ist ihrer Selbstvernichtung im vergangenen Jahr nach Ansicht führender Atomwissenschaftler noch ein Stückchen näher gerückt. Am Donnerstag stellten die Forscher die symbolische "Weltuntergangsuhr" (Doomdsday Clock) um 30 Sekunden vor - auf zwei Minuten vor Mitternacht. Als Grund nannten sie die Möglichkeit eines Atomkriegs sowie die "Unberechenbarkeit" von US-Präsident Donald Trump.

Die Diskussionen seien in diesem Jahr wieder einmal von nuklearen Themen bestimmt worden, sagte Rachel Bronson, Präsidentin und Vorstandsvorsitzende des Fachblatts “Bulletin of the Atomic Scientists”. Als Beispiele nannte sie die neuerlichen Raketentests in Nordkorea, ein steigendes nukleares Engagement in China, Pakistan und Indien sowie die “Unberechenbarkeit”, die US-Präsident Donald Trump in seinen Twitter-Botschaften und Äußerungen zeige.