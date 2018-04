Atletico und Arsenal vor EL-Aufstieg - auch Leipzig siegte

Atletico Madrid und Arsenal haben sich am Donnerstag gute Ausgangspositionen für den Einzug ins Semifinale der Fußball-Europa-League verschafft. Die Spanier feierten gegen Sporting Lissabon einen 2:0-Heimsieg, die "Gunners" setzten sich ebenfalls vor eigenem Publikum gegen ZSKA Moskau mit 4:1 durch. Leipzig kam zu einem Heim-1:0 gegen Olympique Marseille.

In Madrid ging Atletico gegen Sporting schon nach wenigen Sekunden durch Koke mit 1:0 in Führung. Antoine Griezmann sorgte in der 40. Minute für den Endstand. Beim Erfolg von Arsenal trafen Aaron Ramsey (9., 28.) und Alexandre Lacazette (23./Elfmeter, 35.) jeweils doppelt, Alexandr Golowin gelang in der 15. Minute der zwischenzeitliche Ausgleich.