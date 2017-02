Atletico Madrid und Manchester City feiern Siege in torreichen CL-Achtelfinals

Nachdem das Achtelfinale der diesjährigen Champions League letzte Woche begann, ging es heute mit zwei weiteren Hinspielen weiter. Manchester City mit Star-Trainer Pep Guardiola empfing dabei den französichen Tabellenführer AS Monaco. In der zweiten Partie kämpfte Bayer Leverkusen gegen Vorjahrs-Finalist Atletico Madrid um eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel in Spanien. Bereits 2015 kam es im Achtelfinale der Champions League zu diesem Duell – mit dem besseren Ende für Atletico.

Manchester City muss lange kämpfen

In Manchester versteckte sich Monaco von Beginn weg nicht und spielte munter mit. Mit Fortdauer der Partie wurde City jedoch stärker und kam in der 26. Minute durch Sterling, der nach schöner Sané-Vorarbeit aus abseitsverdächtiger Position einschob, zum 1:0. Die Gäste ließen sich jedoch nicht irritieren und kamen in der 32. Minute durch Falcao zum Ausgleich. Dies war jedoch noch nicht alles. Die starke Offensive der Gäste legte in der 40. Minute durch Mbappe Lottin das 1:2 nach.

Torreiche zweite Halbzeit

Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit hatte Monaco sogar die Chance auf das 1:3, doch Falcao scheiterte mit einem schwach geschossenen Elfmeter an Torhüter Caballero. Auf der Gegenseite Gelang Aguero in der 58. Minute nach einem Torhüter-Fehler der Ausgleich. Doch Monaco schlug wieder zurück – erneut war es Falcao, der in der 61. Minute für das 2:3 sorgte. Zehn Minuten später war wieder Manchester City an der Reihe – Aguero gelang nach einem Eckball das 3:3. Nur gut fünf Minuten später sorgte Stones nach einem weiteren Eckball für die 4:3-Führung der Hausherren. Fünf Minuten später sorgte Sané für den 5:3-Endstand. Somit erkämpfte sich Manchester City am Ende doch noch eine gute Ausgangslage für das Rückspiel in Frankreich.

Atleticos Angreifer zu schnell für Leverkusen

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase ging Atletico in Leverkusen nach 17 Minuten durch Saul Niguel mit 0:1 in Führung. Doch für die Hausherren kam es noch schlimmer – nach einem schweren Dragovic-Patzer setzte sich Gameiro gegen Toprak durch, legte auf Griezmann quer, der überlegt zum 0:2 einschoss. Auch in weiterer Folge blieben die Spanier gefährlicher, einzig Torhüter Leno verhinderte mit einer starken Parade in der 34. Minute einen weiteren Treffer. Pech hatte Leverkusen kurz vor der Pause, als ein Ellbogenschlag von Gabi an Chicharito bei einem Kopfballduell im Strafraum ungeahndet blieb.

Atletico vor dem Tor eiskalt

Nach der Pause gelang den Gastgebern ein perfekter Start. Nach einer schönen Aktion über Kampl und Henrichs sorgte Bellarabi für den 1:2-Anschlusstreffer. Praktisch im Gegenzug scheiterte Gameiro am Pfosten. In der 58. Minute gab es nach einem Foul von Dragovich an Gameiro Elfmeter, der Gefoulte verwandelte selbst zum 1:3. Die Partie blieb auch in weiterer Folge sehenswert – in der 68. Minute gelang Leverkusen durch ein Savic-Eigentor der Anschluss zum 2:3.

In der Schlussphase wurde Leverkusen wieder stärker und drückte auf den Ausgleich. Den letzten Treffer der Partie erzielte aber Atletico – Fernando Torres sorgte kurz vor Spielende für das 2:4. Dadurch verschafften sich die Spanier eine gute Ausgangslage für das Rückspiel in Madrid.